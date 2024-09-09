С 9 сентября по 29 ноября продлится сбор монет на нужды украинских военных, пострадавших в результате боевых действий.

Национальный банк Украины и Superhumans Center начинают проведение ежегодной благотворительной акции #SuperCoins.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в течение следующих трех месяцев - с 9 сентября по 29 ноября 2024 года включительно - по всей Украине будет продолжаться сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды украинских военных, пострадавших в результате боевых действий.

"Обычные монеты, которые мы ежедневно держим в руках, могут стать спасительной поддержкой для тех, кто в этом нуждается, и помочь вернуть супервозможности нашим героям. Обращаюсь к молодежи, педагогам и всем гражданам в целом: поддержите украинских военных, которые потеряли конечности, сделайте их адаптацию проще. Каждая собранная монета способна улучшить жизнь тех, кто отдал часть себя ради Украины", - призвал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

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Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты (номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен) и в период с 9 сентября по 29 ноября 2024 года отнести их в ближайшее отделение банка - партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет фонда Superhumans Center. К акции могут участвовать коллективы и собирать монеты в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и других учреждениях.

Банками - партнерами акции стали ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ.

"Мобилизация монет" - что известно

Еще в 2022 году Нацбанк инициировал проведение благотворительной акции "Смелая гривна", во время которой в течение нескольких месяцев по всей Украине продолжался сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен для нужд ВСУ.

В 2023 году, во время второй волны акции "Смелая гривна", ее участники собрали монетами 4,3 миллиона гривен на благотворительность.

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