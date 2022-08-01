В Украине началась акция для поддержки армии нашей страны под названием "Смелая гривня".

Национальный банк Украины инициировал проведение благотворительной акции "Смелая гривня", во время которой в течение следующих 3 месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен для нужд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что сейчас в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монет номиналом 10 коп. (28,5% от общего количества монет в обращении) и 50 коп. (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах. В то же время эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика.

"Акция "Смелая гривня" – это хорошая возможность сделать свой вклад в победу, даже если он составит всего 10 копеек. Пункты мобилизации монет будут работать с 1 августа по 31 октября 2022 года в отделениях уполномоченных банков – "Ощадбанка" и "ПУМБа". Сдавайте монеты в банки, а мы отправим их на фронт", – сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

С 1 августа до 31 октября каждый гражданин сможет принять участие в акции, собрать монеты и принести их в отделения АО "Ощадбанк" и АО "ПУМБ" не только в Киеве, но почти во всех регионах страны, где работают эти банки, соблюдая безопасные условия работы.

Напомним, российская армия без объявления войны рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Для поддержки ВСУ уже проводилось много акций, как в нашем государстве, так и за его пределами. В частности, граждане Польши собирали средства на ударный беспилотник Bayraktar.

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