Сбор монет продолжался по всей Украине с 4 сентября по 8 декабря.

Участники второй волны благотворительной акции "Смелая гривна" от Нацбанка собрали монетами 4,3 миллиона гривен.

Как сообщила пресс-служба регулятора, акция в первую очередь направлялась на детей и молодежь, которые имели возможность принять участие в сборе монет в своих учебных заведениях.

"Участие в акции в этом году приняли более 2,5 тысячи учебных заведений со всех уголков Украины, даже с временно оккупированных территорий. Благотворительная акция "Смелая гривна" направлена не только на поддержку наших защитников, она также способствует формированию культуры благотворительности среди детей и молодежи, которая является частью финансовой культуры", – прокомментировала директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

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Отмечается, что сбор монет продолжался по всей Украине в течение трех месяцев – с 4 сентября по 8 декабря этого года. Сумма собранных средств перечислялась на спецсчет Национального банка, открытый для нужд сил обороны Украины. Каждый мог передать для помощи украинским военным монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен через широкую сеть банков-партнеров: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ. Кроме того, можно было передать неплатежные монеты 1, 2, 5, 25 копеек, положив их в ящик в отделениях ПУМБу. Эквивалент этих монет также перечислен на спецсчет.

Спецсчет НБУ для нужд Вооруженных Сил

24 февраля 2022 г. Национальный банк открыл специальный счет для помощи украинским защитникам. Средства на него поступают как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества. С начала полномасштабной войны на этот счет перечислено более 31,4 миллиарда гривен, из них более 30 миллиардов гривен уже перечислено на нужды обороны.

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