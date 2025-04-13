В валютном эквиваленте средний размер пенсии вырос на 15 долларов.

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривен. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, пенсия выросла на 9,5% до 6341 гривен.

По состоянию на 1 апреля, если смотреть по регионам, ситуация выглядит следующим образом: Винницкая область - 5 528,93, Волынская - 5 758,11, Днепропетровская - 7 081,93, Донецкая - 7 813,93, Житомирская - 5 963,46, Закарпатская - 5 174,80, Запорожская - 6 646,61, Ивано-Франковсакая - 5 460,41 гривен.

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В свою очередь, средний размер пенсии в других регионах выглядит так: Киевская область - 6 670,97, Кировоградская - 5 736,29, Луганская - 7 314,01, Львовская - 5 801,97, Николаевская - 6 082,82, Одесская - 6 146,68, Полтавская - 6 246,90, Ровенская - 5 805,69, Сумская - 5 809,02, Тернопольская - 4 930,93, Харьковская - 6 353,52, Херсонская - 5 441,62, Хмельницкая - 5 480,69, Черкасская - 5 628,41, Черновецкая - 5 100,02, Черниговская - 5 884,7, Киев - 8 708,03 гривен.

В валютном эквиваленте средний размер пенсии вырос на 15 долларов - до 153.

Согласно данным Госстата, в 1997 году пенсия составляла 52 гривны, а к апрелю 2025 года она выросла в 122 раза - до 6 341 гривны. В валютном эквиваленте она выросла за этот период в 5,6 раза - до 153 долларов.

Примечательно, что после начала полномасштабного вторжения средняя пенсия выросла, хоть и незначительно.

Повышение пенсий в Украине

Как писал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что некоторым украинцам с апреля повысят пенсии. Под индексацию попали работающие пенсионеры. Ожидалось, что выплаты увеличатся для почти 630 тысяч человек.

Также стало известно, какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в апреле. Минимальная соцпенсия по возрасту для одинокого пенсионера, который не имеет дохода, не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - 2361 гривны, но и не больше прожитминимума для трудоспособного лица - 3028 гривен.

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