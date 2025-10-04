Отмечается, что гривня достойно держится.

Курс доллара в Украине в субботу, 4 октября, в большинстве обменников и работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах - прием от 40,90 до 41,20 гривни и продажа от 41,30 до 41,60 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он ожидает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,30 до 48,65 гривни и продажа от 48,75 до 49 гривень.

Учитывая ситуацию, по мнению эксперта, владельцы обменников в Украине снова проработают в формате "с оборота" с разницей как по доллару, так и по евро в пределах 15−25 копеек.

"Оптовые обменники продолжат выставлять спред между покупкой и продажей по доллару и евро в пределах 15−20 копеек", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,23-41,26 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,39-48,41 гривни за единиуцу европейской валюты.

