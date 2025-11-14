Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 ноября, снизился на 3 копейки и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 14 ноября вырос на 24 копейки и составляет 49,26 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро пятницу также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 23 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: