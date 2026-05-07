Нацбанк укрепил гривню к доллару и евро: официальный курс валют на 8 мая

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,82/43,85 грн/долл., а к евро – 51,58/51,61 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 мая, снизился на 2 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 мая, снизился на 15 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

