Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз банкира до 17 мая

В период с 11 по 17 мая не стоит ожидать особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, так же нет весомых предпосылок для заметного снижения курсов или существенного изменения коридоров суточных колебаний.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, как и в течение двух прошедших недель, валютная динамика ожидается достаточно спокойной, без резких и неожиданных движений.

"Это не означает, что курс не будет двигаться вообще. Режим "управляемой гибкости" предусматривает ежедневные изменения, но эти изменения остаются контролируемыми. Иными словами, у Украины не застывший курс, а управляемая система, способная реагировать на спрос, предложение и внешние стимулы", - сказал эксперт.

В то же время геополитические риски остаются фактором влияния, в частности из-за ситуации на энергетических рынках. Колебания цен на топливо могут поддерживать инфляционное давление, однако на данный момент этот фактор уже в значительной степени учтен в рыночных ожиданиях и не должен создавать резких курсовых импульсов без дополнительных шоков.

Также, по словам банкира, разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро имеет значение не только для бюджета, но и для валютного рынка. Речь идет о долгосрочном положительном эффекте, ведь Украина получает дополнительную опору для финансирования ключевых потребностей государства. Лесовой отметил:

"Базовый прогноз на 11-17 мая - умеренные курсовые изменения и ситуативная стабилизация. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн. Это почти совпадет с валютными изменениями предыдущих недель".

Что касается евро, то картина сложнее: курс евро в Украине будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар. В случае военного обострения на Ближнем Востоке можно ожидать укрепления доллара. Если же нынешний статус-кво сохранится, котировки пары евро/доллар могут оставаться на уровне 1,16-1,18. Для украинского рынка это будет означать курс евро в пределах 50,5-52,5 грн.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,79 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи - 51,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

