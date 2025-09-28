Эксперт считает, что на валютном рынке "курсовой аритмии" не стоит ожидать.

Ситуация на валютном рынке Украины в начале октября не будет особо отличаться от сентябрьской. Период относительного затишья и прогнозируемости продлится.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в ближайшее время гривня может составить достойную конкуренцию доллару и евро в качестве инструмента сохранения сбережений.

По его прогнозу, с 29 сентября по 5 октября курс доллара в Украине будет находиться в пределах 41,25 - 41,65 гривни на межбанке и 41,2 - 41,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом 100 долларов в гривнях в Украине будут стоить в начале октября в пределах 4120 – 4150 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам 41200 – 41500 гривень.

В то же время банкир указал, что курс евро будет находиться в пределах 47,5 - 49 гривень на межбанке и 47,5 - 49 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4750 – 4900 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 47500 – 49000 гривень.

Сколько будет стоить доллар в Украине - прогноз банкира на октябрь 2025 года

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок в Украине в октябре окажется под влиянием многих факторов. По его словам, хотя внутренняя экономическая политика важна, ключевые решения будут формироваться далеко за пределами Украины.

