Сколько будут стоить 100 долларов в последнюю неделю марта: прогноз банкира

Отмечается, что последние дни марта для валютного рынка, вероятно, не будут простыми.

Ситуация в мире пока не способствует успокоению, поэтому многие бросились к доллару как к "безопасной гавани". В то же время украинцам не стоит ожидать каких-то разрушительных процессов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил в комментарии УНИАН, что считает рынок нервным, но не опасным.

По его мнению, курс доллара в Украине до 29 марта будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни на межбанке и 44-44,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будет стоить 4400-4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44000-44500 гривень.

В то же время банкир ожидает, что кур евро до марта будет находиться в пределах 49,5-52 гривни на межбанке и 50,5-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будет стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50500-52000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на март 2026 года

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что март для валютного рынка Украины обещает быть активным и непростым. Курсовые изменения будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов.

По его прогнозу, в первый месяц весны 2026 года в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 гривни, а евро – 50,5-52 гривни.

