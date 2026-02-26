Как изменится курс доллара в Украине: прогноз банкира до 8 марта

Существенную роль для стабильности рынка играют международные резервы.

Несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается под контролем. Регулятор располагает достаточными ресурсами, чтобы удерживать курсовые показатели в стабильном диапазоне, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Баланс спроса и предложения постепенно выравнивается благодаря налоговому периоду. Бизнес активнее продает валютные запасы, что создает дополнительное предложение и снижает давление на курс. В принципе, мы отмечали, что такая ситуация ожидалась еще в феврале, однако импортеры энергоносителей фактически поддерживали спрос на высоком уровне", - сообщил банкир.

По его словам, существенную роль для стабильности рынка играют международные резервы. Их объем позволяет НБУ проводить интервенции выборочно, без чрезмерного вмешательства, но достаточно, чтобы курсы не "пустились берега". Инфляционная ситуация также выглядит более-менее оптимистичной.

"Ожидается, что в марте потребительские цены незначительно вырастут. Это соответствует прогнозам и не создает дополнительной напряженности, особенно на наличном рынке, который слишком чувствительно реагирует на потребительские настроения", - говорит Лесовой.

На следующей неделе, по его словам, вероятно также снижение волатильности – колебания сохранятся, но их амплитуда будет меньше.

Что касается евро, то его курс формируется через соотношение доллар/евро и гривня/доллар. Ожидаемый диапазон 1,17-1,19 долл./евро будет держать евро около 51 гривни.

Хотя мировые рынки демонстрируют волатильность, доллар сохраняет фундаментальную силу: около 60% мирового капитала номинировано именно в этой валюте. Поэтому риск резкого обесценивания американской валюты пока минимален, считает эксперт.

"Итак, базовые ориентиры следующей недели – доллар около 43 грн, а евро более 51 грн. Рынок находится под контролем, а ключевым гарантом стабильности остается НБУ", – отметил Лесовой.

По его прогнозу, со 2 по 8 марта коридоры валютных изменений составят 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

НБУ установил на пятницу, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,21 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара 26 февраля составлял 43,22 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках составлял 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,17 грн/евро.

