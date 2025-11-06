У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на 6 листопада

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 6 ноября, снизился на 5 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался без изменений и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 6 ноября также остался без изменений и находится на уровне 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,34 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 2 копейки и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне не изменился и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,10 гривни за евро.

