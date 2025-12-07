Первая неделя декабря была богата на события, которые прямо или косвенно влияли на валютный рынок Украины. Перед выходными украинцев ждал "подарок" в виде усиления гривни.
По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 7 декабря, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 41,90-42,10 грн и продажа - 42,20-42,40 грн.
Что касается европейской валюты, то он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 48,90-49,10 грн и продажа - 49,25-49,50 грн.
Эксперт указал, что в условиях напряженной военно-политической и экономической ситуации владельцы обменников расширят разницу между курсами покупки и продажи, как по доллару, так и по евро до 20−35 копеек. При этом оптовые обменники продолжат работать со разницей по этим валютам в пределах 20 копеек.
Козырев подчеркнул, что в обменниках будут оперативно корректировать курс валюты в зависимости от ситуации на международном валютном рынке и своих задач.
Курс доллара в Украине 8 декабря
Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллара. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 49 гривень за один евро.
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 49,05/49,06 грн/евро.