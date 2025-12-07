Эксперт предупредил, что владельцы обменников не захотят брать на себя дополнительные риски.

Первая неделя декабря была богата на события, которые прямо или косвенно влияли на валютный рынок Украины. Перед выходными украинцев ждал "подарок" в виде усиления гривни.

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 7 декабря, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 41,90-42,10 грн и продажа - 42,20-42,40 грн.

Что касается европейской валюты, то он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 48,90-49,10 грн и продажа - 49,25-49,50 грн.

Эксперт указал, что в условиях напряженной военно-политической и экономической ситуации владельцы обменников расширят разницу между курсами покупки и продажи, как по доллару, так и по евро до 20−35 копеек. При этом оптовые обменники продолжат работать со разницей по этим валютам в пределах 20 копеек.

Козырев подчеркнул, что в обменниках будут оперативно корректировать курс валюты в зависимости от ситуации на международном валютном рынке и своих задач.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллара. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 49 гривень за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 49,05/49,06 грн/евро.

