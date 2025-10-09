В 'ПриватБанке' подорожала валюта: курс доллара и евро на 9 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 9 октября, подорожал на 15 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг вырос на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 октября, подорожал на 24 копейки и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 9 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 41,66 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 5 копеек и составляет 48,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,88 гривни за евро.

