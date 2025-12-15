На данный момент на валютном рынке очень много неопределенностей.

На прошлой неделе неожиданно подорожал евро. Доллар тоже пошел верх, но менее заметно.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, в какой валюте лучше держать деньги в Украине.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин все еще советует ничего не делать с валютой.

"Только после 18 декабря станет понятно, куда лучше вложить средства: доллар, евро, ценные бумаги и т.д.", – отметил он.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский предлагает реинвестировать евро в банковские металлы. По его словам, нужно учитывать два важных момента:

сумма должна быть не менее 1400 евро, потому что цена входа на рынок золота высока от 65 тысяч гривень, это приблизительная стоимость золотого слитка весом 10 граммов - минимум экономически целесообразной инвестиции;

евро покупали на минимуме курса - в феврале, когда средний курс продажи упал до 43,75 грн/евро.

"Сейчас курс покупки свыше 49 грн/евро, то есть уже есть прибыль около 14,5% годовых в пересчете. Если его зафиксировать и перейти "в металл", есть шанс заработать за 2026 год втрое больше, более 50% годовых, потому что, по оценкам специалистов рынка ценных металлов, золото продолжит дорожать. Демократическая альтернатива – серебряные слитки, они дешевле золотых раз в 50, но и прибыль в процентах может оказаться меньше, чем при инвестициях в золото", - объяснил экономист.

В свою очередь финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует вкладывать деньги в банковские металлы, если их доля в инвестиционном портфеле составляет не более 10–15%, потому что это вложение не менее чем на год, а 50–60% портфеля должна составлять валюта, которая легко конвертируется в гривню. В связи с этим он все еще считает покупку наличной валюты и валютных облигаций внутреннего государственного займа лучшей инвестицией.

Курс доллара в Укране - прогноз банкира до 21 декабря

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупредил, что часть украинцев может броситься скупать валюту, пытаясь защититься от рисков, что может способствовать росту курсов валют.

Согласно его прогнозу, с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

