Нацбанк ослабил гривню: официальный курс доллара и евро на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 18 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,24/43,27 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,14/51,17 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 февраля вырос на 5 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,90 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек и составляет 43,39 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,79 гривни, а евро - по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

