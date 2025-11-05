Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 48,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 5 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 5 ноября упал на 2 копейки и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,70 грн/евро, а курс продажи - 48,51 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки. При этом по отношению к евро гривня усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,33 гривни за один евро.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что в течение текущей недели гривну не ожидают слишком ощутимые колебания, а ситуация на валютном рынке будет сопровождаться относительной стабильностью.

Вас также могут заинтересовать новости: