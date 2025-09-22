Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 48,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 сентября, вырос на 5 копеек - 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,76 грн/евро, а курс продажи - 48,58 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 22 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась без изменений.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,42 гривни за один евро, то есть гривня выросла 36 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс доллара в Украине до 28 сентября будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, в то же время европейская валюта может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

