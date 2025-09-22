Евро снизился, доллар пошел вверх: курс валют в 'ПриватБанке' на 22 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 сентября, вырос на 18 копеек и составляет 41,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,98 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 сентября, подорожал на одну копейку - до 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 22 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась без изменений.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 48,42 гривни за один евро, то есть гривня выросла 36 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара в понедельник, 22 сентября, составляет 41,28 гривни за единицу американской валюты, а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,76 гривни за единицу европейской валюты, а курс продажи - 48,58 гривни за евро.

