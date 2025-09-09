Курс гривни к евро установлен на уровне 48,29 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 10 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,14/41,17 грн/долл., а евро - 48,31/48,33 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар, а курс евро остался на прежнем уровне и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек - до 41,48 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,75 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривны за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: