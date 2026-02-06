Украина передумала вводить жесткие налоги для ФЛП, которые требует МВФ, – Bloomberg

Власти стремятся пересмотреть предыдущие договоренности с Фондом под давлением общественности.

В рамках предоставления 8 миллиардов долларов кредита Украине от Международного валютного фонда, Киев согласился в ноябре 2025 года увеличить налоговое давление на ФОП. Однако сейчас власти стремятся смягчить условия непопулярного налогового законопроекта, сообщают источники Bloomberg.

Первоначальный план законопроекта предусматривал введение Украиной налога на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более миллиона гривень.

Хотя Киев сначала согласился на этот шаг, сильная критика со стороны общественности заставила чиновников пересмотреть свое решение. Сейчас против этой инициативы выступают президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и многие народные депутаты.

Видео дня

Один из собеседников Bloomberg сообщил, что Зеленский в частном порядке упрекнул министра финансов Сергея Марченко за то, что тот согласился на такие непопулярные условия. Марченко отказался комментировать этот инцидент.

Сейчас министерство финансов планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог дохода для НДС до 2 или 4 миллионов гривень. Минфин планировал подать законопроект на рассмотрение правительства в прошлом месяце, но теперь отложил этот шаг до 10 февраля.

Однако даже с смягченными условиями такой законопроект будет оставаться непопулярным среди населения. Особенно, учитывая безумные расходы бизнеса из-за отключения света и перехода на генераторы.

МВФ, как сообщают источники, проявляет большую гибкость в переговорах с Киевом, стремясь спасти программу, что открывает возможности для дальнейших переговоров. Об этом свидетельствует визит директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в столицу в прошлом месяце.

Киев получил предварительное одобрение кредита в ноябре. Сейчас он ожидает утверждения финансирования правлением МВФ. Четырехлетний пакет помощи должен быть рассмотрен позже в этом месяце. Подготовка налогового законопроекта - обязательное условие.

Кредит для Украины от МВФ – главные новости

В прошлом месяце Киев посетила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что Фонд однозначно выступает за отмену льгот по уплате НДС для ФОП.

Еще в начале переговоров по кредиту между Фондом и правительством Украины возникли разногласия – в МВФ требовали проведения более жесткой фискальной политики, одновременно выразив откровенное непонимание некоторых бюджетных мер Кабмина.

Вас также могут заинтересовать новости: