Испанская деревня в 2 часах от Мадрида продает землю за копейки: но есть один подвох

Участок можно купить всего за сотню евро.

Эта испанская деревня, расположенная всего в двух часах от Мадрида, настолько опустела, что выставляет землю на аукцион за сущие копейки. Однако подвох не в цене, а в том, что вы обнаружите, переехав туда.

Как пишет indiandefencereview, в историческом центре Ольмеда-де-ла-Куэста, построенном из камня, проживает около 30 постоянных жителей. Теперь местный совет продает землю в деревне по ценам в пару сотен долларов, чтобы привлечь новых людей.

Отдельный государственный аукцион был опубликован в официальном государственном вестнике Испании 26 февраля 2026 года. Министерство финансов выставило на публичный аукцион 15 сельских участков в Ольмеда-де-ла-Куэста в рамках трех последовательных торгов. Начальные цены первого из торгов варьировались от 105 до 600 евро. Цены на участки второго торгов составляли от 263,50 до 1105 евро. Цены на участки третьего торгов, предложенные после того, как предыдущие раунды не привлекли ни одной заявки, начинались с 397,38 евро и поднимались до 11 198,75 евро за участок площадью 16,9 гектара.

Земля будет продана "как единое целое и в ее нынешнем состоянии сохранности". Покупатели принимают участки в том виде, в котором они есть, без каких-либо последующих претензий по поводу состояния или ошибок в описании.

Что предлагает деревня и чего она не может предложить

Ольмеда-де-ла-Куэста предлагает покупателю тишину, чистый воздух, узкие тихие улочки и ландшафт холмов и лесов. Некоторые участки, выставленные на аукцион, включают природные пещеры, которые могли бы использоваться в качестве винных погребов.

Но вместе с этим эсть один подвох - практически полное отсутствие местных услуг. Школа закрылась 40 лет назад из-за нехватки учеников. Врач приезжает раз в неделю. Остается открытым единственный бар. В более широком муниципальном районе проживает около 3000 человек, но в самом селе проживает менее 30 постоянных жителей, большинство из которых пожилые люди.

"Я не хочу никого обманывать. Это не то место, куда можно переехать и рассчитывать найти работу. Здесь действительно нет возможностей для трудоустройства", – сказал мэр Хосе Луис Регачо.

Он предположил, что эта земля больше подходит для удаленных работников, писателей или ремесленников, которым тишина важнее, чем случайная торговля.

Ранее мы рассказывали, что в Шотландии выставлен на продажу частный остров Харбор-Айленд площадью 9,7 гектара, с поместьем. Остров находится всего в 300 метрах от деревни Кринан, до материка можно добраться на лодке за несколько минут.

