Синоптик спрогнозировал, когда дожди и грозы уйдут из Украины

В ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной, с дождями, грозами, шквалами и даже градом. Однако уже в конце недели ситуация должна улучшиться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 21 мая

В середине недели в Украине сохранится нестабильная погода. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в центральных, северных и южных регионах возможны град и шквалы 17–22 м/с. Температура воздуха существенно не изменится: в западных регионах ночью +8…+13 °С, днем +19…+24 °С, в других областях ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

Погода 22 мая

Перед выходными в Украине снова пройдут дожди, местами сильные и сопровождающиеся грозой. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с. Температура на западе ночью будет +8…+13 °С, днем +19…+24 °С, в остальных областях ночью +13…+18 °С, а днем прогреется до +24…+29 °С.

Погода 23 мая

В субботу грозовые дожди пройдут в восточных и юго-восточных регионах, а также в Крыму. На остальной территории уже будет преобладать погода без осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью составит +9…+14 °С, днем по всей стране +21…+26 °С.

Погода 24 мая

В конце недели на большей части территории Украины уже будет преобладать устойчивая и малооблачная погода без осадков. Ветер ослабнет до 3 – 8 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С.

Погода в Украине меняется – прогноз

О том, что в конце недели температура в Украине несколько снизится, говорит и известная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки еще будут продолжаться, но "в конце недели температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".

