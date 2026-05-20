Так было перед нападением на Грузию и Украину: дипломат о ядерных учениях РФ и Беларуси

По мнению Безсмертного, речь идет о "имитационных вещах".

Командно-штабные игры с применением ядерного оружия проводились и перед началом операции России против Грузии, и перед нападением на Украину. Об этом в эфире Radio NV сказал политик, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Роман Безсмертный.

Отвечая на вопрос о том, что московскому центру удалось протиснуть в информационную повестку дня страшилки о ядерном оружии и о ядерной программе в Беларуси, он отметил, что понятие "учения по вопросам тактического применения ядерного оружия" – это синоним понятия "командно-штабные игры по принятию решений о применении ядерного оружия".

По словам дипломата, обычно такие командно-штабные игры проводятся перед запланированной операцией. И они дают ответ на вопрос, есть ли у командно-штабного руководства воля к принятию решений и управлению операцией. И речь идет не только о применении ядерного оружия.

"Речь идет о принципиальном управлении операцией на чужой территории. То есть либо это может быть масштабная операция с вторжением на определенный участок, либо это должна быть масштабная диверсионная работа и операция. Или это должен быть какой-то сверхважный шаг в вопросе принятия внешних решений с применением силы кинетического характера, то есть вхождением на территорию, отправкой войск, десантированием войск и так далее", – пояснил Безсмертный.

Аналогия с Грузией и нападением на Украину

Посол отметил, что если посмотреть на предыдущий опыт, то такие командно-штабные игры с применением ядерного оружия проводились и перед началом операции в Грузии. Кроме того, такие игры проводились и в рамках учений "Запад" – перед нападением на Украину, началом операции и в 2014 году, и в 2022 году, когда начиналась "специальная военная операция".

"Поэтому, с одной стороны, нужно понимать, что речь не идет о практическом применении в учениях, то есть транспортировке, перевозке, загрузке, не дай Бог, запусках и так далее. Речь идет об имитационных вещах. Но эти имитационные вещи определяют готовность высшего и среднего командного состава к принятию решений в условиях, в которых они могут оказаться", – сказал эксперт.

Дальнейшее развитие событий

Говоря о том, как в дальнейшем может развиваться ситуация, Безсмертный отметил, что точнее можно будет сказать после того, как просочится какая-то информация о результатах этих командно-штабных игр, если они все-таки состоятся.

В то же время, говорит дипломат, сама по себе информация о проведении таких учений уже играет определенную роль.

"Мы видим, какова реакция на Западе, какова реакция в Соединенных Штатах Америки на все это. Потому что здесь очень короткий путь от сотрудничества Лукашенко с Вашингтоном до нынешних заявлений, которые являются просто продуктом информационной атаки, с моей точки зрения, к которой подтолкнул Лукашенко московский царь", – сказал посол.

Военные учения с применением ядерного оружия

Как сообщалось, ранее белорусская армия совместно с российскими военными приступила к отработке ударов ядерным оружием. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения этих двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности.

В то же время, по мнению военного обозревателя Дениса Поповича, совместные ядерные учения России и Беларуси не свидетельствуют о готовности Москвы применить этот тип оружия в ближайшее время.

