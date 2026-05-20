Задержаны руководители полиции в трёх областях: подробности от СБУ

Чиновники задержаны за получение взяток в рамках незаконных схем.

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны руководители подразделений полиции, которые за взятки способствовали беспрепятственной работе сети помещений, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию откровенного характера. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В частности, по материалам дела, фигуранты занимались "крышеванием" деятельности моделей на интернет-платформах с откровенным контентом. Так, за различные суммы неправомерной выгоды, должностные лица гарантировали "подопечным" непривлечение их к ответственности за противоправный контент.

Среди задержанных правоохранителями:

начальник Главного управления национальной полиции в Ивано-Франковской области;

заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области;

заместитель начальника ГУНП в Житомирской области;

водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника-курьера.

"В ходе обысков изъяты доказательства незаконной деятельности и денежные средства, вероятно полученные преступным путем", – говорится в сообщении.

В связи с этим, на данный момент, в соответствии с совершенными преступлениями, фигурантам сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того, досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram, руководство территориальных подразделений полиции в этих трех областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети помещений, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию откровенного характера.

Так, в ходе расследования задокументировано несколько эпизодов передачи средств.

В частности, в феврале 2026 года посредник-курьер получил 45 тыс. долларов США. Часть этих средств предназначалась руководству полиции одной из областей, часть – самому посреднику.

Также в апреле 2026 года он получил еще 25 тыс. долларов США. Из этих средств 20 тыс. долларов США должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тыс. долларов США оставались посреднику.

Также задокументирована передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области через его близкого человека, который не был осведомлен о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тыс. долларов США этому же должностному лицу.

Кроме того, сегодня посредника задержали после получения очередного транша в размере 25 тыс. долларов США. В этом эпизоде 20 тыс. долларов США также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тыс. долларов США – ему.

Как сообщал УНИАН, в феврале Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскрыло схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

Тогда были задержаны командующий логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

