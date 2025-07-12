Марчак отметила, что из помощи "Пакет школьника" деньги можно будет использовать на 4 кода, которые определяют вид товара.

Пять тысяч гривен, которые будут выплачиваться родителям по программе "Пакет школьника", будут поступать на специальный счет и за них можно приобрести канцелярские товары, детскую одежду и обувь.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире Киев24. "Смартфон за эти средства нельзя будет купить. Это базовая поддержка. Если семья может позволить себе купить для первоклашки смартфон, то это очень хорошо, но это не такие критические расходы, которые необходимы для поддержки семьи", - отметила она.

При этом чиновница подчеркнула, что эти средства будут "меченые", потому что это деньги, которые приходят не на обычную банковскую карточку, а на карточку со специальным режимом использования. Она напомнила о карточках Е-поддержки, средства с которых можно было потратить только на приобретение книг.

Видео дня

Марчак отметила, что из помощи "Пакет школьника" деньги можно будет использовать на 4 кода, которые определяют вид товара. "Речь идет о канцелярских товарах, детской одежде, где есть несколько кодов, детской обуви", - отметила она.

Первый заместитель министра рассказала, что помощь предусмотрена на каждого ребенка, который идет в первый класс. Поэтому, если в семье двойняшки и дети - сверстники, то тогда семья может получить деньги на каждого ребенка.

"Ключевым критерием является то, чтобы ребенок был записан в школу и только после этого семья может ожидать оформления помощи", - добавила она.

По ее словам, помощь отцу или матери первоклассника может прийти двумя способами, в частности, в сообщении в Дії, если пользуются этим приложением или, если не пользуются, то через Пенсионный фонд после обращения с заявлением родителей о назначении такой помощи.

"Помощь будет платиться только одному из родителей. Заявление о помощи могут подавать и родители, которые находятся за рубежом, но для нас критически важно, чтобы именно ребенок находился в Украине. Если есть определенные семейные обстоятельства, то это может быть опекун ребенка", - сказала Марчак.

Пакет школьника: что известно

Кабмин запустил новую единовременную выплату в размере 5 тыс. грн на покупки в школу для первоклассников.

Родители нынешних первоклассников смогут получить эту выплату по программе "Пакет школьника".

Деньги из этой помощи можно будет потратить исключительно в специализированных магазинах с детскими товарами, которые имеют соответствующие коды деятельности. Тратить средства можно будет как в обычных магазинах, так и онлайн.

Вас также могут заинтересовать новости: