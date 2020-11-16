Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак также предложила представителям малого бизнеса, которые выступают против введения карантина выходного дня, найти альтернативные виды дохода - работать онлайн или дистанционно.

В Министерстве здравоохранения предлагают предпринимателям, которые возмущаются из-за ужесточения карантинных ограничений, пойти работать в больницы, где не хватает персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сказала во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеДейственность карантина выходного дня станет понятной ориентировочно через две недели - Минздрав

Она подчеркнула, что трагедии и эмоции уже зашкаливают в больницах, которые переполнены, где истощены врачи, не хватает медиков и технического персонала.

«Нас спасет только слаженная, четкая работа всех систем, всех структур, всех уровней и ветвей власти, всего общества. Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности... Мы просто просим посмотреть вокруг себя и найти другие, дополнительные виды дохода, где можно зарабатывать во время карантина, - из дома, онлайн, предоставляя услуги дистанционно, на вынос, на вывоз. Наши больницы с радостью предоставят рабочие места. Временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной медпомощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной, кухни, электричества, сторожи, вахтеры, разнорабочие и т.п. Приходите в больницы», - сказала Микичак.

Она подчеркнула, что ответственный бизнес и сознательные граждане в нынешней сложной ситуации не могут руководствоваться только собственными интересами.

«Да, всем сложно. Но давайте будем спасать жизни людей, вместе будем укреплять нашу медицину... Помогите медицине выстоять и спасти жизни каждого из нас, наших родных и близких», - отметила Микичак.

Заместитель министра здравоохранения заявила, что решения мэров некоторых городов, организовавших «парад неповиновения» решению правительства о введении карантина выходного дня, только приведут к ухудшению ситуации с заболеваемостью и навредят бизнесу.

По ее словам, власть принимает аргументированные решения, которые должны быть действенными в противодействии распространению коронавируса.

«Но, к большому сожалению, каждый трактует их по-своему и пытается внедрять на своей территории пути и возможности, как обойти выполнение таких нужных нам законов и правительственных постановлений», - отметила Микичак.

«Был фактически такой «парад» противников карантина выходного дня или «парад неповиновения» определенных городских голов. И в каждом из этих городов, к сожалению, в течение всей эпидемии есть огромное количество нерешенных проблем, есть много задач, над которыми должны работать местные власти как владельцы заведений системы здравоохранения. В то же время в предвыборном тренде считается, что надо якобы помочь бизнесу. А на самом деле это только вредит и бизнесу, и медицине, потому что вирус распространяется, и нагрузка на медицинскую систему становится сильнее. Тот городской голова, который не выполняет правительственные решения по карантину, нарушает закон Украины и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины», - убеждена Микичак.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 545689 человек, умерли 9697. 15 ноября было выявлено 9832 новых больных.

В первый день карантина на выходных полиция закрыла 1355 заведений-нарушителей

Шмигаль отреагировал на протесты против карантина - собирает мэров на онлайн-встречу

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая