Министр финансов Сергей Марченко признавал, что денег на все расходы без помощи международных партнеров не хватит.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закопроект о государственном бюджете на 2026 год. Соответствующая запись появилась в карточке документа на сайте парламента.

Как ранее отмечал министр финансов Сергей Марченко, основными приоритетами законопроекта являются: обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образования, социальная защита граждан и тому подобное.

Доходы госбюджета составят 2,918 трлн грн. Как отмечал Марченко, представляя финальный документ в парламенте, ожидаемые правительством доходы сметы удалось увеличить благодаря учету поступлений от повышения ставки налогообложения банков с 25% до 50%.

Расходы бюджета будут равны 4,781 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета был увеличен до 1,9 трлн грн. Таким образом, уровень дефицита составляет 18,5% ВВП.

На сектор безопасности и обороны проектом бюджета предусмотрено 2,806 трлн грн или 27,2% ВВП.

На социальную поддержку граждан - почти 470 млрд грн, на ветеранскую политику - 19 млрд грн, что на 6,3 млрд грн больше, чем в 2025 году. На здравоохранение планируют выделить почти 260 млрд грн, что на 39 млрд грн больше показателя бюджета 2025 года.

В то же время Сергей Марченко признал, что без денег международных партнеров денег на все статьи расходов может не хватить.

"На следующий год нам нужно сгенерировать от международных партнеров более 45 млрд долларов", - сказал он.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа добавила, что, по сравнению с редакцией первого чтения 1 млрд грн было добавлено на закупку оружия и военной техники для ВСУ и 244 млн грн - на Бюро экономической безопасности. Зарплаты учителей планируется повысить в два этапа: с 1 января предусмотрено увеличение на 30%, с 1 сентября - на 20%.

Не обошелся бюджет и без громкого скандала. Выяснилось, что парламентарии повысили размер компенсаций на осуществление депутатской деятельности. Сумма выплат с 1 января должна достичь чуть менее 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год и внесло его в парламент.

22 октября Верховная Рада проголосовала за проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Тогда министр финансов Сергей Марченко отметил, что сектор безопасности и обороны остается основным приоритетом, и эти расходы будут обеспечены в полном объеме.

3 декабря, перед заседанием парламента, Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о государственном бюджете на 2026 год. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, в финальной версии документа удалось, в частности, повысить минимальные зарплаты учителей до 26 тысяч гривень без увеличения расходов сметы.

