Евросоюз предоставит Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ

Европейский Союз намерен предоставить Украине четвертый транш, начисленный с доходов от замороженных российских активов. На этот раз сумма достигает 1,4 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии .

"Эти 1,4 млрд евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства, сохранение основных государственных услуг и на поддержку отважных Вооруженных сил Украины. Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, 31 марта Евросоюз получил 1,4 млрд евро из сверхприбыли, начисленной за счет процентов денежных остатков по замороженным активам Центрального банка России. Соответствующие активы хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг.

Это уже четвертый перевод такого рода после третьего транша, который Украина получила в августе 2025 года. Эти 1,4 млрд евро доходов были накоплены во второй половине 2025 года.

Также сообщается, что 95% вырученных средств будет направлено на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% - через Европейский фонд мира (EPF).

В этой связи отмечается, что Механизм кредитного сотрудничества с Украиной предоставляет Киеву безвозвратную поддержку в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также займов от двусторонних кредиторов стран "Большой семерки" в рамках этого механизма. Общая кредитная поддержка в рамках механизма достигает 45 млрд евро.

При этом Европейский фонд мира помогает Украине удовлетворить неотложные военные и оборонные потребности.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, в январе 2025 года Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро от Евросоюза. Эти средства были начислены за счет доходов от замороженных российских активов.

Замороженные активы Центрального банка России в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких замороженных активов во всем мире, по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок, доходы от этих активов в настоящее время оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

В декабре 2025 года российские суверенные активы на уровне Евросоюза были заморожены на неопределенный срок. Украина стремится получить от России репарации за разрушения и ущерб, причиненные полномасштабной войной.

Вас также могут заинтересовать новости: