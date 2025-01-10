Государство направит полученные средства на приоритетные бюджетные расходы.

В государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA, предусматривающей предоставление Украине средств от замороженных активов РФ.

"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов. Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

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"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит" и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году", - подчеркнул Шмыгаль.

В Министерстве финансов отметили, что замороженные активы центрального банка России в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире, по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок, доходы от этих активов сейчас оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

"ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США). Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать частями до конца 2025 года", - говорится в сообщении министерства.

Использование средств от замороженных активов РФ

В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 млрд евро.

24 декабря Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в государственный бюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

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