Туристов предупредили о проблеме с поездками в Бельгию в марте

Тем, у кого билеты на рейсы из Brussels Airport 12 марта, рекомендуют заранее перебронировать поездку на другую дату.

Аэропорт Brussels Airport готовится к серьезным перебоям в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта. Как сообщает Euronews, акция продлится 24 часа и, вероятно, приведет к массовым отменам и задержкам рейсов.

Подобные протесты в 2025 году уже привели к масштабному коллапсу авиасообщения – тогда были отменены многочисленные рейсы как в Брюсселе, так и в аэропорту Brussels South Charleroi Airport.

К забастовке присоединяются ведущие бельгийские профсоюзы – FGTB/ABVV, CSC/ACV и CGSLB/ACLVB. Они выступают против неоплачиваемого труда и пенсионной реформы. Ожидается, что сейчас акция затронет сразу несколько секторов, в частности общественный транспорт и авиационную отрасль.

Вероятно, к протестам присоединятся работники службы безопасности, обработки багажа и диспетчеры. В таких условиях может быть отменено большинство или даже все вылетающие рейсы. По словам генерального директора аэропорта Арно Фейста, "наиболее реалистичным сценарием" на данный момент выглядит полная остановка отправлений.

Ежедневно из крупнейшего аэропорта Бельгии выполняется от 165 до 250 рейсов, поэтому последствия забастовки могут быть масштабными. Часть рейсов на прилет может состояться, однако пассажирам советуют быть готовыми к изменениям в расписании.

Что делать пассажирам

Тем, у кого есть билеты на рейсы из Brussels Airport 12 марта, рекомендуют заранее перебронировать поездку на другую дату или связаться со своим перевозчиком или туристическим оператором.

В частности, авиакомпания Air Canada уже объявила о гибкой политике изменения бронирования для пассажиров, которые должны были вылетать из Брюсселя в этот день. Клиенты могут бесплатно изменить дату перелета в пределах определенного периода или отменить поездку с получением кредита на будущие путешествия.

Пассажирам, которые все же планируют путешествие 12 марта, советуют внимательно следить за статусом рейса и не отправляться в аэропорт без подтверждения, что вылет состоится.

