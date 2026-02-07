Доллар превращается в токсичную валюту из-за выходок Трампа, - The Economist

Инвесторы вынуждены искать альтернативы, но полноценной замены доллару пока нет.

Американский доллар переживает, вероятно, худшие времена за всю историю. Потенциально можно говорить о том, что он теряет роль главной валюты мира. И в значительной степени – это следствие политики Дональда Трампа, пишет The Economist.

Издание отмечает, что с января 2025 года доллар потерял десятую часть своей стоимости по отношению к широкой корзине других валют. Это сказывается на американских финансовых активах. Например, номинированные в евро американские акции почти не выросли за последний год, даже несмотря на то, что на внутренних американских биржах в течение года наблюдался стремительный рост на волне энтузиазма по поводу ИИ-технологии.

Кроме того, в течение прошлого года среди инвесторов произошло несколько эпизодов массовой паники, вызванных политикой Вашингтона. Самым ярким эпизодом было стремительное падение биржевых индексов в апреле 2025 года после того, как Трамп объявил тарифную войну всему миру. Сходное влияние оказали угрозы аннексии Гренландии.

Видео дня

В такие моменты инвесторы бегут от американских активов, вызывая падение стоимости облигаций, акций и американской валюты. Таких эпизодов за последний год было семь – в три раза больше, чем в среднем за год в предыдущие периоды.

"Эти спазмы дают представление о перевернутом мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными. Это тревожная перспектива, учитывая, что доллар является мировой резервной валютой", – пишет The Economist.

Небывалый в истории скачок цен на золото, наблюдавшийся в течение последнего года, издание тоже связывает с потерей доверия к доллару: инвесторы защищают себя от обесценивания американской валюты и других рисков, связанных с этим.

Авторы публикации отмечают, что, к счастью для Америки, пока в мире нет реальной альтернативы доллару, поэтому инвесторы на определенное время "обречены" нести убытки, держа активы в американских финансовых инструментах. Но все это создает "риск появления альтернативы".

"Как долго Америка может испытывать свою удачу? Стране повезло, что у инвесторов мало альтернатив доллару. Драгоценные металлы являются плохой заменой твердой валюты, однако нестабильная политика и падение обменного курса делают удержание доллара более рискованным, чем в течение многих последних десятилетий", – резюмирует издание.

Другие новости экономики

Как писал УНИАН, Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за войны. Рост предыдущих лет, вызванный высокими военными расходами, существенно замедлился, а падение мировых цен на нефть лишило Кремль значительной части доходов.

Демографические потери, включая спад населения, потерю части трудоспособных людей из-за эмиграции и мобилизации, также серьезно сдерживают экономическое развитие. Правительство пытается маневрировать с помощью налоговой и монетарной политики, но эксперты видят, что без структурных изменений и уменьшения зависимости от военных расходов перспективы для стабильного экономического роста остаются слабыми.

Вас также могут заинтересовать новости: