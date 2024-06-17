Сергей Марченко отметил, что страна продолжит переговоры с держателями облигаций.

Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Така ситуация грозит для Украины дефолтом.

Издание Reuters пишет, что соглашение с держателями международных облигаций, которое позволило Украине приостановить выплаты после вторжения России в страну в 2022 году, заканчивается в августе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжаться. Он ожидает, что правительство достигнет соглашения к 1 августа. Украина пытается пересмотреть свой долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам и одновременно выполнить требования МВФ по реструктуризации.

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Марченко заявил, что экономика страны представляет собой "хрупкое равновесие", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны партнеров.

"Своевременная реструктуризация долга - важнейшая часть этой поддержки", - сказал он. "Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны опираться на сильную экономику".

Держатели облигаций заявили, что предложение правительства потребовало списания средств, "значительно превышающего" ожидаемые рынками 20%.

"Это предложение рискует нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и ее основной цели - возвращению на рынки капитала при первой же возможности", - добавили они.

Украина может попытаться продлить приостановку платежей после августа, но предпочитает более долгосрочное решение - полный пересмотр долга.

Проведение реструктуризации долга в разгар войны всегда рассматривалось как беспрецедентная и грандиозная задача для Украины. Партнеры Киева, которые поддержвают страну и ее экономику, не хотят, чтобы деньги шли на выплату долгов.

Что предлагалось

Украина предложила обменять существующий долг на пять суверенных облигаций со сроком погашения с 2034 по 2040 год, а также на так называемый государственный контингентный долговой инструмент (SCDI), привязанный к показателям налоговых поступлений. Стоимость этого инструмента будет определена в 2027 году.

Инвесторы просили предоставить инструменты, которые с самого начала будут генерировать стабильный денежный поток, и новые облигации будут выплачивать проценты в символическом размере 1% в течение первых 18 месяцев, до 3% в 2026 и 2027 годах, а затем до 6%, что в общей сложности составит 700 миллионов долларов. Это предложение означало списание средств в размере от 25 до 60% в зависимости от показателей SCDI. Украина также предложила инвесторам вариант, включающий только обычные облигации.

Инвесторы выдвинули два встречных предложения, оба из которых предусматривали номинальное сокращение на 20% и позволяли потенциально полностью вернуть концессии. Правительство заявило, что ни одно из предложений инвесторов не соответствует требованиям МВФ.

Оба предложения состояли из пакета инструментов двух типов - серии из двух облигаций с купоном более 7%, а также "облигации на восстановление" с переменными, ступенчатыми выплатами.

Украина также предложила исключить пункт о перекрестном дефолте между ее международными облигациями и ВВП-ордерами, которые связаны с экономическим ростом и по которым она должна инвесторам 2,6 миллиарда долларов.

Кредиторы устлаи ждать - что писало WSJ

5 мая издание The Wall Street Journal выпустило статью, в которой говорилось, что западным инвесторам и кредиторам надоело давать отсрочку экономике Украины в связи с войной: Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года.

Речь идет об инвесторах, владеющих примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины (ориентировочно на сумму 20 миллиардов долларов). Главная цель: чтобы Киев, который только что получил около 60 миллиардов долларов помощи от США, возобновил выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

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