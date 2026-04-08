Цены на медь подскочили до максимума за три недели на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Рынки готовы снова рисковать после сообщений об открытии Ормузского пролива.

Цены на медь в среду, 8 апреля, поднялись до максимума за три дня после того, как США и Иран договорились о временном прекращении огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Эти шаги ослабили опасения по поводу инфляции и замедления мировой экономики.

Издание Bloomberg пишет, что цены на металл выросли на Лондонской бирже металлов (LME) на 2,9 % до 12 666 долларов за тонну, поскольку мировые рынки вновь склонны рисковать. Алюминий, который больше всего пострадал от опасений по поводу поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, также подорожал.

"Склонность к риску восстановилась, что привело к увеличению позиций по базовым металлам в среду", – сказала аналитик Shuohe Asset Management Co Гао Инь.

Однако, учитывая временный характер перемирия, рынкам металлов будет сложно вернуться к ситуации, которая наблюдалась в начале года, добавила она.

С точки зрения предложения, способность судов проходить через Ормузский пролив особенно важна для алюминия. На Ближний Восток приходится примерно десятая часть мирового производства этого металла, и на поставках сказалось как почти полное закрытие пролива, так и иранские удары по объектам, принадлежащим Aluminium Bahrain BSC и Emirates Global Aluminium PJSC.

В 5:50 по киевскому времени цена на медь на LME выросла на 2,8 % до 12 655 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла будет стоить 12,66 доллара.

Что касается других металлов, то цены на алюминий выросли на 0,7 % до 3 499 долларов за тонну. Другие цветные металлы на бирже также подорожали. В то же время фьючерсы на железную руду в Сингапуре подешевели на 1,5 % до 105,05 доллара за тонну.

Война на Ближнем Востоке нанесла серьезный удар по рынку металлов, в частности меди. Так, 19 марта металл потерял все ценовые достижения в этом году.

1 апреля цены на медь выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в течение двух-трех недель.

