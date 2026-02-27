В сердце военной машины Кремля нарастает кризис, - Bloomberg

Промышленный регион РФ фиксирует резкое падение инвестиций, долги на сотни миллиардов рублей и риск массовых увольнений, несмотря на рекордные военные расходы Кремля.

В сердце военной экономики РФ нарастает кризис. Регионы, ставшие оборонными центрами, фиксируют падение инвестиций и риск массовых увольнений. В частности, в Нижегородской области – одном из ключевых промышленных центров России с мощным оборонным комплексом – экономическая ситуация вызывает "серьезную обеспокоенность", пишет Bloomberg.

Местная ассоциация промышленников в письме к региональным властям сообщила о резком падении инвестиций, прибыли, заказов и производства за последний год. Регион с населением около 3 миллионов человек, расположенный примерно в 500 километрах от Москвы, традиционно является опорой российского ВПК.

Более 100 млрд рублей долгов и риск 20 тысяч увольнений

Предприятия жалуются на задержки платежей со стороны крупных государственных корпораций, среди которых Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом и Ростех.

Объем неоплаченных счетов местных компаний превысил 100 млрд рублей (примерно $1,3 млрд). Из-за дефицита субсидированных кредитов бизнес вынужден брать займы под коммерческие ставки более 20%.

По оценкам, во второй половине года около 20 тысяч человек могут потерять работу, если ситуация не улучшится. Часть крупных предприятий уже сократила рабочее время.

Экономическое охлаждение после рекордных ставок

Ухудшение ситуации происходит на фоне резкого замедления российской экономики. В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21%, чтобы сдержать инфляцию после лет масштабных военных расходов. Впоследствии ставку снизили до 15,5%, однако рост ВВП в прошлом году упал примерно до 1% против 4,9% годом ранее.

Опрос более 10 тысяч компаний показал слабый спрос и жесткие финансовые условия по всей стране. Многие регионы сталкиваются с ростом бюджетных дефицитов и все больше зависят от федеральных субсидий.

Нижегородская область ожидает дефицит бюджета почти 30 млрд рублей. Губернатор Глеб Никитин ранее признал, что властям пришлось отказаться от части важных, но "неприоритетных" расходов, сосредоточившись на социальных выплатах, в частности поддержке семей военных.

Санкции и падение производства

Регион остается важным центром военного и машиностроительного производства. Здесь работает Группа ГАЗ, крупнейший производитель легких коммерческих автомобилей в РФ.

Компания, которая исторически сотрудничала с Ford Motor Company, а впоследствии с Mercedes-Benz и Volkswagen, понесла удар из-за санкций. Ее владелец, миллиардер Олег Дерипаска, находится под санкционными ограничениями. В прошлом году продажи легких коммерческих автомобилей компании упали на 33%.

По региональным опросам, 70% предприятий сократили инвестиции в 2025 году, а 40% гражданских производителей сообщили о падении прибыли как минимум вдвое. Многие компании работают с существенно сниженной загрузкой мощностей и сталкиваются с кассовыми разрывами.

Влияние на войну и переговоры

Европейские чиновники, знакомые с документами, считают, что экономические трудности могут осложнить Кремлю финансирование войны против Украины и потенциально ослабить переговорные позиции Москвы.

Впрочем, часть аналитиков скептически относится к политическим последствиям. Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия Татьяна Станова отмечает, что Кремль вряд ли пойдет на существенные уступки даже в случае затяжного финансово-экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, оборонная промышленность России в этом году может резко замедлить рост. Кремль отдал приоритет экономической стабильности и сбалансированности финансов, а не увеличению расходов на войну в Украине.

Согласно трехлетнему прогнозу Министерства экономики РФ, сектора, связанные с государственными оборонными заказами, включая военное оборудование и комплектующие, БПЛА и боеприпасы, в этом году покажут годовой рост в размере 4-5% по сравнению с примерно 30% в последние годы.

