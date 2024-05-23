Лидеры "Большой семерки" окончательно обсудят это предложение в июне.

Страны "Большой семерки" сходятся во мнении относительно плана США по изъятию доходов с замороженных российских активов – шага, который обеспечил бы Украине критически необходимое финансирование на сумму до 50 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Чиновники, знакомые с ходом дискуссии, сообщили агентству, что правительства стран G-7 сейчас широко поддерживают предложение США использовать будущие доходы, полученные от около 280 миллиардов долларов средств российского центрального банка, большая часть которых иммобилизована в Европе.

Министры финансов стран G-7 обсуждают этот вопрос во время встречи на этой неделе в итальянском городе Стреза с целью согласовать ряд вариантов для принятия окончательного решения во время встречи лидеров 13-15 июня.

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По словам журналистов, хотя G-7 приближается к общим контурам соглашения, многие важные детали все еще обсуждаются и требуют согласования. Среди них – точный механизм займа, размер суммы, которая будет привлечена авансом, и, что особенно важно, как будет распределен риск между сторонами-участницами, отметили они. Впрочем, единственное, в чем страны G-7 сходятся во мнении – это то, что Украине нужно больше финансирования.

Деньги, полученные от такого плана, могут быть использованы для помощи Украине в восстановлении и военных нуждах, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. Она добавила, что собранная сумма поможет Украине не только до 2025 года, но и в дальнейшем.

ЕС отдельно уже согласился предоставлять Украине дважды в год доходы от замороженных средств по мере их поступления. США настаивают на использовании этих доходов для того, чтобы иметь возможность предоставить Киеву больше денег авансом, а будущие поступления будут покрывать эти расходы. Ожидается, что замороженные активы будут приносить около 5 миллиардов долларов в год.

Активы РФ

США предложили партнерами предоставить Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. При этом огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от суверенных российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе.

Во вторник, 21 мая, Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Украина получит первые средства из доходов от замороженных активов РФ в ЕС уже в июле текущего года.

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