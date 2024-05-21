В этом году можно получить до 3 млрд евро.

Во вторник, 21 мая, страны Евросоюза одобрили план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Об этом в сети Х сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине... Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", – говорится в сообщении.

По словам Липавского, уже в этом году можно получить до 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

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Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину за границей заблокировали активы российского центробанка на около 300 млрд долларов. Большинство суммы находится в странах Евросоюза. С тех пор ведется активная дискуссия по использованию средств для помощи Украине.

Так, США начали переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые окажут Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. При этом огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от замороженных суверенных российских активов, по которым начисляются проценты в основном в Европе.

Ранее УНИАН писал, что немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, в основном находящихся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

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