Самые неотложные потребности Киева в обороне могут быть удовлетворены через Европейский фонд мира и через Европейскую программу оборонной промышленности.

Украина получит первые средства с доходов от замороженных активов РФ в ЕС уже в июле текущего года.

Об этом 21 мая сообщили в Европейской комиссии, приветствовав решение Евросовета, который одобрил использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

"Скорость остается ключевым фактором. И Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", - заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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В ЕК отметили, что решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

"Ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год", - пояснили в ведомстве.

Как пояснили в Еврокомиссии, в 2024 году все полученные из российских активов средства ЕС направит для работы механизма Ukraine Facility для поддержки чрезвычайной реабилитации, восстановления и реконструкции. При этом самые неотложные потребности Киева в обороне могут быть удовлетворены через Европейский фонд мира и через Европейскую программу оборонной промышленности.

"Решения позволяют определить приоритетность потребностей, которые могут меняться со временем. Распределение будет пересматриваться ежегодно, причем первый пересмотр состоится 1 января 2025 года", - отметили в Еврокомиссии.

Доходы от замороженных активов РФ

21 мая Совет ЕС одобрил план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, уже в этом году можно получить до 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сумма доходов от замороженных активов Российской Федерации в размере 3 млрд евро в год не сопоставима с ценой самих обездвиженных активов в около 260 млрд евро.

WP писал, что США и союзники получили новый толчок выжать максимум из активов РФ для Украины. В связи с серьезными проблемами в Украине и на фоне вопросов по финансированию со стороны США, появился новый толчок к разблокированию почти 300 миллиардов долларов российских активов.

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