Половина украинцев заявила, что им хватит денег только на месяц (инфографика)

В результате эпидемии коронавируса 60% украинцев понесли финансовые убытки.

В результате эпидемии коронавируса и объявленного властями карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки.

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Такие данные приводятся в исследовании агентства Info Sapiens по результатам опроса, проведенного 25-29 марта.

Так, по данным опроса, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потерю работы, 10% - финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% украинцев назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.

«Около половины украинцев, которые до карантина посещали место работы или учебы, перестали его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно», - сообщается в исследовании.

Также, по данным опроса, только 46% украинцев среди тех, кто работал до карантина, за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответа на вопрос.

Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель, и только 16% - что на три и более месяца.

«В сложившейся ситуации 77% украинцев пытаются экономить, и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары», - сообщается в исследовании.

В то же время, если говорить не о фактических убытках, а о страхах, то больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%). На втором месте по страхам - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полная потеря дохода (29%), на пятом - отвлечение внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом – потеря работы (23%). Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

В целом, по данным опроса, мысли украинцев о серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.

Отмечается, что выборка исследования составила 809 респондентов, опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Справка УНИАН. Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественного мнения, поведенческих намерений и анализе данных из вторичных источников. Компания придерживается исследовательских стандартов ESOMAR.