Эксперт спрогнозировал, на сколько вырастут цены в Украине

Эксперт считает слишком оптимистическим обновленный прогноз Кабмина по росту инфляции до 8,7% по итогам 2020 года.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает достаточно оптимистическим обновленный макроэкономический прогноз Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, согласно которому инфляция по итогам 2020 года вырастет до 8,7%, о чем она сказала во время онлайн-конференции.

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«На мой взгляд, это достаточно оптимистично, потому что этот прогноз не до конца учитывает шоки предложения. Мы уже видим, что супермаркеты повышают цены на основные товары… этот прогноз в 8,7% он сдержанный, возможно, его будут как-то пересматривать», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 марта утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривен за доллар США.

Кроме этого, обновленный макропрогноз предусматривает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.