Фонд гарантирования хочет в 2020 году завершить ликвидацию четырех банков

Работа по взысканию убытков от действий их прежних акционеров и менеджмента продолжится.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в следующем году завершить ликвидацию крупнейших обанкротившихся банков "Дельта", "Надра", "Финансы и Кредит", "Платинум", но работа по взысканию убытков от действий их прежних акционеров и менеджмента продолжится.

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Об этом журналистам рассказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"Когда активы будут проданы, вся работа, которая касается активов, уйдет к новому собственнику. Вся работа, которая ведется по связанным лицам, безусловно, будет проводиться", - сказала Рекрут.

По ее словам, фонд в настоящее время проводит конкурс для отбора компании с целью представления его интересов в судах зарубежных юрисдикций.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис в Украине обошелся для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривень.