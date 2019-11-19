Откат этой реформы может снова дестабилизировать банковский сектор.

Всемирный банк считает банковскую реформу в Украине успешной и предупреждает, что ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор.

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Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Мы по-прежнему считаем банковскую, финансовую реформу успешной. То, что сделал Национальный банк Украины и органы власти за последние пять лет, действительно впечатляет", - сказала Кахконен.

Она напомнила о проведенной очистке банковского сектора, в ходе которой были закрыты почти половина банков, и о создании сильного банковского надзора, соответствующего международным стандартам.

"Эти реформы стабилизировали банковский и финансовый сектор. Очень важно сохранить эту стабильность и не отменять никакие реформы. Отмена ключевых реформ может дестабилизировать банковский сектор снова. И никому это сейчас не нужно", - сказала Кахконен.