От прожиточного минимума хотят "отвязать" более 150 соцвыплат

Минсоцполитики предлагает «отвязать» прожиточный минимум от большинства выплат и финансовых показателей, кроме пенсий и помощи малообеспеченным семьям.

Министерство социальной политики Украины предлагает «отвязать» прожиточный минимум от большинства социальных выплат и финансовых показателей, кроме пенсий и помощи малообеспеченным семьям.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на министра Юлию Соколовскую.

“Инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей от прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета", - цитирует пресс-служба Соколовскую.

Министр отметила, что реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"В то же время, это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться”, – цитирует пресс-служба Соколовскую.

Инициатива обсуждалась в парламентском Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Как сообщает пресс-служба, министр и члены комитета договорились провести общественные слушания по “отвязке” минимума от большинства выплат, после чего оформить соответствующий законопроект.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проведет парламентские слушания о проблемах формирования прожиточного минимума в Украине 18 декабря.

На сегодня прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум нужно увеличить минимум в два раза. По его словам, для установления минимума на уровне 4 тыс. грн украинская экономика должна вырасти хотя бы на треть.