Когда прожиточный минимум в 4 тысячи гривень станет реальностью: прогнозы от Гончарука
Для установления прожиточного минимума на уровне 4 тыс. грн украинская экономика должна вырасти хотя бы на треть. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
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“Чтобы обеспечить каждого человека в Украине таким прожиточным минимумом, нам нужно вырасти очень сильно – по нашим подсчетам, минимум на 33% экономика должна вырасти, чтобы каждый человек, нуждающийся в такой помощи от государства, получил достаточно денег и мог оказаться над чертой бедности”, – сказал он.
Гончарук отметил, что прожиточный минимум, который сейчас задекларирован в официальных документах, скорее формальный, и на него прожить тяжело. По подсчетам Кабинета министров, необходима сумма в 4 тыс. грн и выше.
Также премьер-министр добавил, что в ближайшие годы достигнуть этого будет сложно, но Кабмин постарается приблизиться к решению вопроса.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает в 2020 году увеличить прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц до 2118 грн с 1 июля и до 2189 грн – с 1 декабря.
На сегодня прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн.