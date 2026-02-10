План из 5 шагов: ЕС готовит частичное вступление Украины уже в 2027 году, - Politico

Брюссель разрабатывает революционный механизм, который позволит Украине получить статус частичного члена Евросоюза еще до выполнения всех необходимых реформ.

Евросоюз вынашивает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году. Брюссель пытается укрепить позиции страны в Европе и окончательно оторвать ее от Москвы.

Киев настаивает на том, чтобы вступление в ЕС в 2027 году было включено в мирное соглашение с Кремлем по итогам четырех лет полномасштабной войны. Идея, находящаяся на ранней стадии обсуждения, представляет собой кардинальное изменение способа принятия новых стран, пишет Politico. План предполагает, что Украина получит место за столом ЕС еще до того, как проведет все реформы, необходимые для получения полных прав членства.

Европейские чиновники и украинское правительство заявляют, что заявка Киева требует срочности. Россия, вероятно, попытается "остановить движение Украины в ЕС", заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о важности официального утверждения даты вступления в 2027 году.

"Поэтому мы говорим: назовите дату. Почему конкретная дата? Потому что под этой датой подпишутся Украина, Европа, США и Россия", – подчеркнул он.

Сообщается, что идея ЕС перекликается с концепцией "Европы разных скоростей" Эммануэля Макрона, которую он неоднократно озвучивал с 2017 года. По словам чиновника ЕС и двух дипломатов, последняя версия плана неофициально названа "обратным расширением", поскольку она фактически вводит страны в блок в начале процесса выполнения критериев членства, а не в его конце.

Чиновники ЕС считают эту идею привлекательной, так как она даст Киеву передышку для завершения реформ демократических институтов, судебной и политической систем, одновременно снижая вероятность того, что страна потеряет надежду на вступление и отвернется от Запада. Однако впереди серьезные препятствия, не последним из которых является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На основе бесед с пятью дипломатами разных стран, а также тремя чиновниками ЕС и двумя украинскими официальными лицами, Politico выделило пять шагов этого плана.

Шаг 1: подготовить Украину (игра на опережение)

ЕС форсирует заявку Украины. Это включает предоставление Киеву неофициальных указаний по переговорам о "кластерах" – юридических шагах на пути к членству. Блок уже предоставил Украине детали по трем из шести переговорных кластеров. На неформальной встрече министров по делам Европы на Кипре в марте ЕС хочет передать украинской делегации детали по остальным кластерам, чтобы работа могла начаться и над ними.

"Несмотря на сложнейшие обстоятельства и продолжающуюся российскую агрессию, Украина ускоряет свои усилия по реформированию", – заявила заместитель министра по делам Европы Кипра, председательствующего в Совете ЕС, Марилена Рауна.

Однако чиновник ЕС подчеркнул, что "коротких путей" в вопросе реформ не будет. Это мнение разделяют и дипломаты стран, активно поддерживающих Украину. Но со своей стороны, Киев заявляет о готовности выполнить работу. "Мы будем технически готовы к 2027 году", – подчеркнул Зеленский.

Шаг 2: создать формат "членство-лайт"

На недавней встрече в Брюсселе правительства стран ЕС расспросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о способах выхода из тупика с принятием новых стран. По словам дипломатов, она изложила различные варианты, среди которых была идея "обратного расширения". "Это будет своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем поэтапно получаете права и обязанности", – сказал чиновник ЕС.

Идея состоит не в том, чтобы снизить планку требований, а в том, чтобы послать мощный политический сигнал странам, чье вступление задерживается из-за войны или оппозиции таких столиц, как Будапешт (это касается не только Украины, но и Молдовы с Албанией).

Хотя Зеленский ранее заявлял, что Украина не согласится на второсортный статус в ЕС, Киев может быть открыт для варианта, который юридически закрепит путь страны в ЕС до того, как она станет полноправным членом, сообщил один из источников издания, знакомый с позицией украинских властей. Однако Германия выступает против создания нескольких уровней членства, опасаясь, что Брюссель пообещает то, что не сможет выполнить. Надежда возлагается на то, что если Париж, Рим и Варшава поддержат идею, Берлин удастся переубедить.

Шаг 3: дождаться ухода Орбана

Главная проблема – необходимость единогласной поддержки всех 27 стран. Виктор Орбан, ближайший союзник Путина в ЕС, категорически против. Комиссия и столицы ЕС смотрят на венгерские выборы в апреле и одновременно ищут способы обойти вето Орбана. Орбана ждет жесткая конкуренция, и он отстает в опросах.

В своей кампании он использует тему членства Украины как оружие, заявив, к примеру, что "Украина – враг" [Венгрии] и что она "никогда" не должна вступать в ЕС. Никто из опрошенных чиновников не верит, что Орбан передумает до выборов. "Это личное между Орбаном и Зеленским. Это больше, чем стратегия или тактика", – отметил один дипломат.

В ЕС надеются, что если Орбан проиграет, его соперник Петер Мадьяр может изменить курс, так как он обещал вынести этот вопрос на референдум. Но если Орбан переизберется, в дело вступает четвертый шаг.

Шаг 4: разыграть карту Трампа

Хотя оппозиция Орбана кажется непоколебимой, европейские лидеры считают, что есть один человек, способный изменить его мнение: президент США Дональд Трамп. Американский лидер, который тесно связан с Орбаном, не скрывает желания лично подтолкнуть Украину и Россию к мирной сделке. Поскольку вступление Украины в ЕС к 2027 году прописано в проекте мирного предложения из 20 пунктов, есть надежда, что Трамп действительно позвонит в Будапешт, чтобы закрыть сделку.

Зеленский намекнул на это в недавнем заявлении: "Мы говорим о том, будут ли Соединенные Штаты политически работать с некоторыми европейскими субъектами, чтобы они не блокировали [сделку]".

Шаг 5: если ничего не поможет – лишить Венгрию права голоса

Если "искусство сделки" Трампа не сработает, у ЕС останется последний козырь: вернуть на стол 7-ю статью договора ЕС против Венгрии. Статья 7 – это самая серьезная политическая санкция, которую может ввести ЕС. Она приостанавливает права члена, включая право голоса при принятии новых стран.

ЕС пока не намерен делать этот шаг, полагая, что это сыграет на руку Орбану перед апрельскими выборами. Но столицы уже оценивают поддержку использования этого инструмента, если Орбан будет переизбран и продолжит блокировать решения ЕС. Такой шаг "абсолютно возможен", заявил один из дипломатов.

Другие новости о вступлении Украины в ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году - это не только желание Зеленского. К этому стремятся многие европейские страны, заявила комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос. "Но мы увидим, когда это станет возможным", - отметила она.

Кроме того, мы также рассказывали, что Мерц осадил Зеленского в вопросе о вступлении Украины в Евросоюз. Он заявил, что столь быстрое вступление просто нецелесообразно.

