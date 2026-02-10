США на 5 лет быстрее создали новый M1E3 Abrams, учтя уроки войны в Украине, - Fox News

Новый M1E3 Abrams получил 30-мм пушку вместо пулеметов для борьбы с дронами. Решение принято после изучения войны в Украине.

США ускоряют разработку новой модели танка M1E3 Abrams для возможных поставок странам, граничащим с Россией. Программа опережает график сразу на пять лет, а ключевые изменения в конструкции и вооружении стали прямым следствием анализа боевых действий в Украине, сообщает Fox News.

По данным издания, Армия США перевела проект M1E3 в "военный режим" разработки. Если раньше первые образцы ожидали не ранее 2032 года, то теперь первый взвод танков планируют передать на солдатские испытания уже в 2028 году. Прототип машины показали в январе на автосалоне в Детройте.

Изменили философию после Украины

Новый M1E3 существенно отличается от предыдущих версий Abrams. Экипаж сокращен до трех человек, которые размещаются внутри корпуса – в наиболее защищенной части машины. Башня лишилась традиционной надстройки, а управление осуществляется через цифровые дисплеи с камерами, тепловизорами и лазерными дальномерами.

Одним из главных изменений стало перевооружение танка с учетом массового применения дронов, что стало определяющим фактором войны в Украине.

30-мм пушка вместо пулеметов

Вместо двух пулеметов – калибров .50 и .30, которые использовались ранее, M1E3 Abrams получит 30-мм автоматическую пушку с дистанционным управлением.

Это решение принято после анализа боев в Украине, где беспилотники стали одной из главных угроз для бронетехники. Новая пушка способна:

эффективно уничтожать дроны и баражующие боеприпасы;

поражать легкобронированную технику, в частности боевые машины пехоты;

вести огонь без открытия люков, что снижает риск для экипажа.

Таким образом, танк получает не только противодроновую защиту, но и универсальный инструмент для боя в условиях современной войны.

Гибрид и "тихий режим"

M1E3 станет гибридным танком – с дизельным двигателем Caterpillar и электрическим режимом движения. Это позволяет машине действовать практически бесшумно, снижать тепловую сигнатуру и эффективнее использовать электронные средства подавления.

В сочетании с активной защитой, способной перехватывать ракеты, гранаты и дроны и даже определять позицию вражеского стрелка, новый Abrams адаптирован к полю боя XXI века.

Легче и мобильнее

Отказ от массивной верхней части башни уменьшил вес танка примерно с 80 до 60 тонн. Это обеспечивает:

до 40% лучшую топливную экономичность;

возможность преодолевать на 30% больше мостов в Польше и странах восточного фланга НАТО.

Зачем США новый танк

По оценкам американского командования, даже после огромных потерь в Украине Россия сохраняет потенциал производства до 1500 танков в год. Именно поэтому M1E3 рассматривают как ключевой элемент сдерживания РФ в Восточной Европе.

"В конце концов, именно танки останавливают захват территорий", – отмечают в Пентагоне, ссылаясь на совместные учения американских и польских подразделений с использованием Abrams вблизи границ России.

Новые Abrams – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки показали прототип новой модификации своего основного боевого танка M1E3 Abrams.

Украинское издание "Милитарный" проанализировало обнародованные кадры и сделало вывод, что версия M1E3 сильно отличается от предшественника – M1A2 SEP. В частности, изменениям подверглась ходовая часть танка.

В то же время в верхней части дополнительной бронезащиты авторы заметили конструкции, похожие на технические люки. Они могут быть предназначены для обеспечения доступа к встроенной электронике.

