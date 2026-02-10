'Украину не следует считать побежденной': экономист спрогнозировал, как закончится война

Европейские лидеры не смогли осознать собственную геополитическую слабость, что в конечном итоге только усилило позиции России. Такую оценку высказал экономист и политический обозреватель Вольфганг Мюнхау в колонке для The Telegraph, анализируя последствия российско-украинской войны и политику Запада.
По его словам, руководители ключевых европейских государств – в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц – допустили серьезный стратегический просчет, не признав, что центр геополитического веса уже сместился за пределы Европы.
Иллюзии Запада относительно войны
Мюнхау сравнивает нынешние ожидания Запада с иллюзиями начала Первой мировой войны, когда многие верили, что боевые действия завершатся через несколько месяцев. По его мнению, в случае войны России против Украины эти иллюзии еще более масштабны.
"Мы хотим, чтобы Россия проиграла, а Украина воевала столько, сколько нужно – в идеале вечно", – отмечает он, подчеркивая, что такой подход не имеет реалистичной основы.
Отдельным заблуждением Мюнхау называет убеждение, что Россия останется навсегда изолированной – с замороженными активами, без доступа к дипломатии, международному спорту и мировым рынкам. По его мнению, после завершения войны отношения неизбежно начнут нормализоваться, поскольку бизнес стремится к возвращению к привычным моделям сотрудничества.
Россия адаптировалась к санкциям
Автор подчеркивает, что Запад системно недооценил способность России адаптироваться. Несмотря на 19 пакетов санкций ЕС и многочисленные прогнозы о дефолте и исчерпании ресурсов, российская экономика перешла на военные рельсы и выросла быстрее большинства западных экономик.
По словам Мюнхау, ошибочным было и использование долларовых показателей для оценки масштабов экономики РФ. Если же считать по паритету покупательной способности, который применяет Всемирный банк, Россия оказывается больше Германии – с точки зрения способности производить оружие.
"России не нужны доллары или евро для производства танков и ракет", – отмечает он, добавляя, что финансовые трудности сегодня в большей степени испытывают именно европейские страны.
Еще одной ошибкой Запада Мюнхау называет недооценку стратегического альянса между Китаем, Россией и Северной Кореей. За время войны Москва и Пекин значительно уменьшили зависимость от долларовой финансовой системы, что, по мнению автора, будет иметь долгосрочные последствия.
Как может закончиться война
Мюнхау считает, что российско-украинская война закончится не полной победой или поражением одной из сторон, а мирным соглашением или замороженным урегулированием. Он прогнозирует, что Россия сохранит контроль над Донбассом, а также оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей.
В то же время он подчеркивает, что Украину не следует считать побежденной: ее ключевая цель – сохранение независимости – будет достигнута, что еще в феврале 2022 года не казалось очевидным.
Постепенная нормализация отношений
По мнению Мюнхау, процесс нормализации уже фактически начался. Он указывает на рост бизнес-контактов, неформальные дипломатические каналы и постепенное смягчение изоляции России в международном спорте.
В долгосрочной перспективе, считает аналитик, Европа – в частности Германия и Великобритания – вернется к деловым отношениям с Россией, хотя и с большими оговорками, чем раньше.
Подводя итог, Мюнхау называет евроцентрическое мировоззрение крупнейшей стратегической ошибкой Европы – убеждением, что именно она остается центром мировой политики, тогда как ключевые решения принимаются уже на других континентах.
"Бред – это не просто психическое состояние. Это признак упадка", – резюмирует автор.
Мирные переговоры – последние новости
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что США хотят, чтобы Украина и РФ заключили мирное соглашение до июня. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Вашингтон не устанавливал новый крайний срок для завершения войны в Украине.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине", сделанным во время встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа 2025 года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "На мощное наступление со стороны Приднестровья у россиян нет сил, но ударить нам в спину могут", - полковник ВСУ Владислав Волошин
- "Иногда, чтобы хорошо вспахать, нужно очень долго запрягать": командир ВСУ об ударах по Москве
- "Последние бои за Покровск": в Reuters объяснили, что будет означать для РФ захват города