Аналитик считает, что Европа недооценила Россию, переоценила эффект санкций и не заметила смещение центра мировой политики.

Европейские лидеры не смогли осознать собственную геополитическую слабость, что в конечном итоге только усилило позиции России. Такую оценку высказал экономист и политический обозреватель Вольфганг Мюнхау в колонке для The Telegraph, анализируя последствия российско-украинской войны и политику Запада.

По его словам, руководители ключевых европейских государств – в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц – допустили серьезный стратегический просчет, не признав, что центр геополитического веса уже сместился за пределы Европы.

Иллюзии Запада относительно войны

Мюнхау сравнивает нынешние ожидания Запада с иллюзиями начала Первой мировой войны, когда многие верили, что боевые действия завершатся через несколько месяцев. По его мнению, в случае войны России против Украины эти иллюзии еще более масштабны.

"Мы хотим, чтобы Россия проиграла, а Украина воевала столько, сколько нужно – в идеале вечно", – отмечает он, подчеркивая, что такой подход не имеет реалистичной основы.

Отдельным заблуждением Мюнхау называет убеждение, что Россия останется навсегда изолированной – с замороженными активами, без доступа к дипломатии, международному спорту и мировым рынкам. По его мнению, после завершения войны отношения неизбежно начнут нормализоваться, поскольку бизнес стремится к возвращению к привычным моделям сотрудничества.

Россия адаптировалась к санкциям

Автор подчеркивает, что Запад системно недооценил способность России адаптироваться. Несмотря на 19 пакетов санкций ЕС и многочисленные прогнозы о дефолте и исчерпании ресурсов, российская экономика перешла на военные рельсы и выросла быстрее большинства западных экономик.

По словам Мюнхау, ошибочным было и использование долларовых показателей для оценки масштабов экономики РФ. Если же считать по паритету покупательной способности, который применяет Всемирный банк, Россия оказывается больше Германии – с точки зрения способности производить оружие.

"России не нужны доллары или евро для производства танков и ракет", – отмечает он, добавляя, что финансовые трудности сегодня в большей степени испытывают именно европейские страны.

Еще одной ошибкой Запада Мюнхау называет недооценку стратегического альянса между Китаем, Россией и Северной Кореей. За время войны Москва и Пекин значительно уменьшили зависимость от долларовой финансовой системы, что, по мнению автора, будет иметь долгосрочные последствия.

Как может закончиться война

Мюнхау считает, что российско-украинская война закончится не полной победой или поражением одной из сторон, а мирным соглашением или замороженным урегулированием. Он прогнозирует, что Россия сохранит контроль над Донбассом, а также оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей.

В то же время он подчеркивает, что Украину не следует считать побежденной: ее ключевая цель – сохранение независимости – будет достигнута, что еще в феврале 2022 года не казалось очевидным.

Постепенная нормализация отношений

По мнению Мюнхау, процесс нормализации уже фактически начался. Он указывает на рост бизнес-контактов, неформальные дипломатические каналы и постепенное смягчение изоляции России в международном спорте.

В долгосрочной перспективе, считает аналитик, Европа – в частности Германия и Великобритания – вернется к деловым отношениям с Россией, хотя и с большими оговорками, чем раньше.

Подводя итог, Мюнхау называет евроцентрическое мировоззрение крупнейшей стратегической ошибкой Европы – убеждением, что именно она остается центром мировой политики, тогда как ключевые решения принимаются уже на других континентах.

"Бред – это не просто психическое состояние. Это признак упадка", – резюмирует автор.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что США хотят, чтобы Украина и РФ заключили мирное соглашение до июня. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Вашингтон не устанавливал новый крайний срок для завершения войны в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "США теперь сами не готовы к своим предложениям по Украине", сделанным во время встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа 2025 года.

