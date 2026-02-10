Черное море всколыхнуло землетрясение: толчки ощущались в нескольких областях Украины (видео)

Еще одно землетрясение произошло в Краснодарском крае РФ.

Прошлой ночью недалеко от Керченского пролива произошло сразу два землетрясения. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, в 01:21 землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Краснодарском крае РФ.

Чуть позже, в 06:45, подземные толчки магнитудой 3,6 произошли в Черном море. Эпицентр землетрясения, по данным экспертов, находился вблизи побережья Крымского полуострова, в районе города Керчи, на глубине 14 км. По классификации это землетрясение относится к неощутимым.

В сети пользователи сообщают, что землетрясение ощущалось также в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

2 февраля в акватории Азовского моря зафиксировали землетрясение, толчки которого ощутили жители нескольких регионов Украины, а также временно оккупированных территорий.

По данным Volcano Discovery, сейсмическое событие магнитудой 4,8 произошло примерно в 82 км к северо-западу от Керчи. Подземные колебания были зарегистрированы в 11:47.

Точная глубина очага пока не установлена, однако специалисты предполагают, что землетрясение было неглубоким.

Пользователи соцсетей отмечают, что толчки ощущались не только на территории Крыма, но и в Донецкой, Запорожской и даже Днепропетровской областях.

