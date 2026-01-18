Россия ночью нанесла удар по Одесской области: загорелся энергетический объект

Также повреждено производственное здание и имущество предприятия.

В ночь на 18 января армия РФ атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру юга Одесской области, возник пожар. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Повреждено производственное здание, имущество предприятия", - заявил чиновник.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Сейчас на месте продолжают работать соответствующие службы.

Об атаке также сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации Одесской области.

"В ночь на 18 января противник снова совершил атаку на территорию Измаильского района. Объектами нападения, как и ранее, стала критическая инфраструктура", - отметили в штабе.

В региональном главке ГСЧС добавили, что, кроме производственного здания, разрушен легковой автомобиль. Для ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 11 спасателей.

Одесская область под ударами РФ

По данным Одесской ОГА, накануне ночью враг также атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе были зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

А на днях российская армия нанесла баллистический удар по инфраструктуре морского порта "Черноморск" в Одесской области. Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что ракета атаковала причал порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. Поранены один из членов экипажа. Указанное судно готовилось к перевозке контейнерного груза, ракета повредила три контейнера, произошла утечка масла.

