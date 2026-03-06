Дело не в 'сладкой крови': ученые выяснили, почему комары кусают одних людей чаще других

Если вы чувствуете, что комары выбирают вас своей главной мишенью в любой компании, науке есть что вам сказать.

Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что притягиваете комаров как мотыльков на огонь, причем гораздо сильнее других, скорее всего, вы не сумасшедший и не просто неудачник. На самом деле существует множество рецензируемых научных исследований, которые предполагают, что некоторые люди являются подлинными "магнитами для комаров".

Виновником является смесь состава кожи, химии запаха и даже крошечных микроорганизмов, живущих на нашей коже, пишет Forbes. Но в отличие от "бабушкиных сказок" о "сладкой крови" или диетах на грейпфрутах, эти выводы основаны на лабораторных доказательствах, полученных в ходе контролируемых испытаний и химического анализа.

Комары охотятся по запаху

Самки комаров – единственные, кто кусает – не просто случайным образом выбирают, кого укусить, а кого избежать. Они используют набор сенсорных сигналов для поиска хозяина, основываясь на:

Видео дня

Шлейфах углекислого газа из нашего дыхания, которые сигнализируют о находящемся поблизости живом существе;

Тепле тела и визуальном контрасте;

И, что, пожалуй, наиболее критично, на запахе нашего тела, состоящем из сложной смеси летучих химических веществ, которая варьируется от человека к человеку.

Идея о том, что комары полагаются в первую очередь на обоняние, существует уже десятилетия. Однако новаторское исследование 2022 года, опубликованное в журнале Cell, наконец связало этот обонятельный выбор с конкретными химическими маркерами в запахе человеческой кожи.

В ходе исследования ученые выявили группы людей, которые были стабильно более привлекательны для комара желтой лихорадки (Aedes aegypti). Примечательно, что эти различия не были случайными или переменчивыми: они оставались относительно постоянными на протяжении многих месяцев и даже лет. Центральный вывод статьи в Cell заключается в том, что участники, наиболее привлекательные для комаров, выделяли высокий уровень карбоновых кислот на своей коже. Это органические молекулы, которые образуются, когда кожный жир (себум) расщепляется микробами, живущими на вашей коже.

В ходе эксперимента участники в течение нескольких часов носили нейлоновые рукава на руках, что позволяло их естественным запахам кожи пропитать ткань. Затем комарам в лабораторном тесте предоставляли выбор между двумя рукавами. Быстро стало ясно, что немногие избранные привлекали гораздо больше комаров, чем другие – в одном случае более чем в 100 раз. Исследователи отметили, что в наиболее привлекательных образцах кожи присутствовало значительно больше карбоновых кислот.

Что определяет "сигнатуру" запаха

Уровень карбоновых кислот у человека не распределяется случайным образом. Он обусловлен сочетанием генетики, микробиома кожи и химии вашего тела, что делает его абсолютно уникальным для каждого. Если конкретнее:

Ваша ДНК задает базовый уровень масел, которые выделяет ваша кожа.

Кожные микробы питаются этими маслами, что приводит к образованию пахучих соединений.

Именно эти соединения, а не сам пот, сильнее всего привлекают комаров.

Примечательно, что этот профиль запаха не исчезает. Исследование показало, что привлекательность человека для комаров оставалась стабильной с течением времени, даже когда менялись такие факторы, как диета, мыло и повседневные привычки.

Хотя карбоновые кислоты становятся ключевым фактором предпочтений комаров, они не единственные. Другие элементы также могут влиять на выбор насекомого:

Углекислый газ и тепло тела. Комары следуют за CO₂ к примерному местоположению, а затем используют запаховые сигналы для выбора конкретной жертвы. Более высокая температура тела может сделать одного человека более заметным для них.

Комары следуют за CO₂ к примерному местоположению, а затем используют запаховые сигналы для выбора конкретной жертвы. Более высокая температура тела может сделать одного человека более заметным для них. Группа крови. Некоторые эпидемиологические исследования предполагают небольшое предпочтение определенных групп крови (например, первой – O) у некоторых видов комаров. Тем не менее, данные противоречивы и не так убедительны, как выводы о запахе тела.

Некоторые эпидемиологические исследования предполагают небольшое предпочтение определенных групп крови (например, первой – O) у некоторых видов комаров. Тем не менее, данные противоречивы и не так убедительны, как выводы о запахе тела. Разнообразие микробиома кожи. Исследования связывают численность и разнообразие кожных бактерий с привлекательностью для насекомых.

Исследования связывают численность и разнообразие кожных бактерий с привлекательностью для насекомых. Поведение и окружающая среда. Экологические и полевые эксперименты показали, что факторы, в первую очередь связанные с запахом тела (такие как употребление алкоголя или интенсивная физическая активность), могут незначительно повышать привлекательность. Однако эти результаты также менее убедительны, чем связь с карбоновыми кислотами.

Многие могут задаться вопросом, суждено ли "магнитам для комаров" привлекать их всю жизнь. Короткий ответ: скорее всего, да.

Привлекательность – это стабильная характеристика химии запаха вашего тела. Однако это не значит, что вы обречены быть искусанными все лето; существуют различные способы предотвращения укусов. Это просто означает, что комары следуют за вполне реальными, измеримыми сигналами запаха.

Будущее исследований

Понимание того, почему комары предпочитают определенных людей, является важной областью медицины. Болезни, переносимые комарами (денге, Зика, желтая лихорадка и малярия), ежегодно убивают более миллиона человек. Фактически, комары считаются самыми смертоносными животными на планете.

Это делает исследования необходимыми для разработки лучших репеллентов. Ученые уже пытаются:

Расшифровать специфические рецепторы запаха у комаров;

Изменить микробиом кожи, чтобы поменять профиль запаха;

Разработать репелленты нового поколения, нацеленные непосредственно на эти рецепторы.

Ранее УНИАН сообщал, что переживания из-за возраста ускоряют процесс старения у женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: